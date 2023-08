OL ‍: La colère gronde, Laurent Blanc déjà sous pression

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Après un été turbulent et encore loin d'être fini, l'OL se sait très attendu à Strasbourg ce dimanche soir. La préparation pèse dans les esprits, et Laurent Blanc va devoir rassurer rapidement.

L’OL espère imiter l’OM. L’an passé, après une préparation catastrophique en terme de jeu et de résultat, les Marseillais avaient su trouver les ajustements au début du championnat pour se placer directement sur le podium et ne quasiment plus lâcher cette place. A Lyon, l’avant-saison a aussi été tumultueux, même s’il n’y a pas que les mauvais résultats qui pèsent. Le rachat du club est toujours une donnée à prendre en compte, puisque l’OL a du mal à recruter, et a vendu une de ses pépites cette semaine : Castello Lukeba. Résultat, à l’approche du match de ce dimanche à Strasbourg, la confiance n’est vraiment pas de mise chez les supporters. Du côté de Laurent Blanc non plus, où on sent bien le vent du boulet alors que l’entraineur lyonnais a surtout subi beaucoup de choses cet été.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Le discours en conférence de presse essayait toutefois d’être positif. « J’ai envie, comme les joueurs je l’espère, d’être à dimanche à 20h45 pour débuter le championnat et jouer ce match, car ça fait longtemps qu’on est en préparation, et à un moment donné, la compétition vous manque », a expliqué Laurent Blanc, qui se prépare à débuter sans deux cadres, Lopes et Lovren, tandis que Lacazette revient de blessure. Pas de quoi tempérer l’inquiétude qui règne autour de l’OL, où la pression pourrait vite monter en cas de début difficile.

La préparation sera vite oubliée... en cas de victoire

C’est ce que souligne Le Progrès, pour qui la préparation pèse dans les têtes, même si tout sera oublié après le coup d’envoi du premier match, pèse dans les têtes. « La vision plus négative est celle qui s’attache à la réalité du moment, après une série de matches amicaux (une victoire contre un adversaire de niveau inférieur et quatre défaites sans marquer un but ), qui n’a rassuré personne. La faiblesse du niveau affiché a même de quoi inquiéter, mais on ne va pas non plus décréter l’état d’urgence et condamner cette équipe et son entraîneur avant qu’ils ne soient entrés dans la compétition. Laurent Blanc sait néanmoins que les impatiences, qui sont l’ordinaire du football, ont besoin d’être calmées », livre le quotidien régional, pour qui il pourrait y avoir le feu plus vite que prévu, alors que les supporters ont beaucoup de mal à s’habituer à ces saisons sans Coupe d’Europe.