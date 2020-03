OL : La clé du succès ? Garcia a déchiqueté le mercato

Dans : OL.

La partie est encore loin d’être gagnée, mais l’Olympique Lyonnais a plutôt bien redressé la barre en ce début d’année 2020.

Encore présent sur tous les tableaux, le club rhodanien s’est autorisé le droit de rêver en Ligue des Champions, et travaille en même temps en Ligue 1 pour retrouver une place sur le podium. Ce n’était pas gagné au mois de décembre, quand la situation au classement était périlleuse, et que l’OL avait en plus perdu deux de ses joueurs offensifs majeurs : Jeff Reine-Adelaïde et Memphis Depay. Mais le mercato a fait du bien, avec notamment les arrivées de Karl Toko-Ekambi et Bruno Guimaraes. Mais en plus de cela, ce sont les choix de Rudi Garcia de se priver totalement des recrues vedettes de l’été dernier qui ont été déterminants.

Comme l’explique Le Parisien, l’entraineur lyonnais a fait une croix sur Joachim Andersen et Thiago Mendes, deux des joueurs les plus chers de l’histoire du club, afin de relancer la machine. 48 ME ont été lâchés pour faire venir le Danois et le Brésilien, mais pour le moment, c’est leur présence hors du 11 de départ qui est l’une des clés de la remontée lyonnais. Et cela sans parler de l’un des chouchous de Juninho : Jean Lucas, qui est désormais en bout de banc avec le renouveau de Lucas Tousart. L’international espoirs français est l’un des symboles de ce renouveau, comme Marcelo. Un grand soulagement pour Jean-Michel Aulas, qui n’a pas caché qu’il commençait à avoir quelques sueurs froides. « On était sur le fil du rasoir, on ne savait pas de quel côté on pouvait tomber. On pouvait tomber du mauvais côté », a confié le président de l’OL, persuadé que la machine est désormais lancée et que son équipe va terminer la saison en boulet de canon. Attention toutefois à la surchauffe, les Lyonnais jouant actuellement chaque match à 200 %, au coeur d’un calendrier surchargé.