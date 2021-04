OL : La belle boulette de Paqueta, il flingue le suspense

Dans : OL.

Une mauvaise manipulation de Lucas Paqueta a permis de dévoiler le futur maillot de l'OL. Le Brésilien s'est fait tirer les oreilles, mais trop tard.

La saison est encore loin d’être terminée, et l’Olympique Lyonnais est en plein sprint final pour aller chercher une place sur le podium au minimum. Si sur le plan sportif, les regards sont tournés vers le terrain et les matchs à venir, au niveau du club, on prépare bien évidemment la suivante. Le suspense est souvent entretenu le plus longtemps possible en ce qui concerne les futurs maillots, et les fuites font toujours le régal des supporters, qui approuvent ou non la future tenue de leur équipe préférée. A l’OL, les grandes tendances avaient déjà été dévoilées par un site spécialisé dans ces « previews » mais Lucas Paqueta a involontairement tué tout suspense.

En effet, pendant quelques minutes sur son compte Instagram, le Brésilien a affiché des photos où il pose avec le futur maillot lyonnais. Si cela signifie que le milieu offensif restera très logiquement dans le Rhône en fin de saison, toute la préparation autour de la présentation de ce maillot signé Adidas tombe forcément un peu à l’eau. Les supporters peuvent ainsi déjà voir à quoi va ressembler la prochaine tenue, avec un maillot blanc classique, et deux bandes rouges et bleues qui symbolisent les couleurs du club et son logo par-dessus. A moins d’un teasing d’un nouveau genre, cette mauvaise manipulation de Lucas Paqueta, qui a visiblement été prévenu par le club qu’il ne fallait pas déjà poster des photos avec le maillot 2021-2022, a permis toutefois de ravir les supporters. Si les dirigeants de l’OL voulaient un aperçu des retours lors du dévoilement de la tenue, ils peuvent être satisfaits car le futur maillot a dans l’ensemble été plutôt bien accueilli.