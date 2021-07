OL : L’UEFA va verser un joli chèque à Lyon

Dans : OL.

Alors que l’Euro 2021 se terminera dimanche soir avec la finale entre l’Italie et l’Angleterre au Stade de Wembley, certains clubs de Ligue 1 vont recevoir un joli cadeau en plein mercato.

Si une grande partie de l’effectif de l’Olympique Lyonnais est actuellement en pleine préparation estivale sous les ordres de Peter Bosz, les internationaux, eux, sont en vacances, ou encore sur le front, comme Lucas Paqueta, qui disputera la finale de la Copa America avec le Brésil contre l’Argentine le week-end prochain. À l’Euro, par contre, plus aucun Gone n’est en lice, vu que l’OL n’est pas représenté en Italie ou en Angleterre. Ce qui signifie donc que tous les éliminés du championnat d’Europe des Nations sont off, avant de reprendre le chemin des entraînements à la fin du mois de juillet. Un vrai handicap pour Bosz, mais le nouveau coach néerlandais connaissait parfaitement cette donnée avant son arrivée au Groupama Stadium. Mais pour ce petit préjudice, sachant que l’Euro a été décalé d’un an à cause de la crise du Covid-19, l’UEFA va verser une indemnité à tous les clubs représentés.

Les internationaux rapportent plus d’un million d’euros

En effet, selon Sportune, le club de Jean-Michel Aulas va recevoir 1 134 000 euros. Cet été, quatre joueurs de l’OL ont disputé l’Euro, que ce soit Leo Dubois avec la France, Memphis Depay avec les Pays-Bas, Anthony Lopes avec le Portugal et Joachim Andersen avec le Danemark. Dans le cadre de l'indemnisation des clubs, l’instance européenne va donc donner ce joli petit chèque à l’OL. En Ligue 1, c’est un total de 7,542 millions d'euros qui seront distribués entre dix clubs, et notamment au PSG, qui était la formation la mieux représentée avec six joueurs à l’Euro. Pour calculer le montant à verser aux clubs, l’UEFA a planché sur un montant 9 000 euros par jour et par joueur. Pour l’OL, c’est donc Andersen qui a rapporté le plus, vu que le Danois est allé jusqu’en demi-finales. Plutôt pas mal pour un élément que Lyon ne souhaite pas vraiment garder après son prêt à Fulham la saison dernière. En tout cas, avec ce chèque tombé du ciel, Lyon pourra financer la suite de son mercato.