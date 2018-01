OL : L'OL va bientôt retrouver ce renfort à 10ME

Dans : OL, Ligue 1.

Auteur d’un début de saison globalement réussi (6 buts, 1 passe décisive toutes compétitions confondues), Bertrand Traoré a été brutalement coupé dans son élan. Blessé au genou fin novembre, l’international burkinabé n’a pas encore retrouvé la compétition. Néanmoins, l’ancien ailier de Chelsea a signé son grand retour dans le groupe rhodanien à l’entraînement. Sur le site officiel du club, Bertrand Traoré a avoué qu’il s’agissait d’un grand soulagement pour lui après une période très délicate sur un plan personnel.

« La période a été un peu compliquée sans ballon, sans les potes. La vie avec le groupe est quelque chose qui m'a manqué. Ça fait partie d'une carrière. Il faut l'accepter et travailler pour revenir… Cela faisait longtemps que je n'avais pas fait 5 mètres. Je suis très content de reprendre la course. Ça se passe bien. Je retrouve petit à petit mes sensations. Mardi matin, j'ai fait une belle session de courses. J'ai encore quelques petites douleurs mais c'est tout à fait normal à cette étape. Je suis heureux d'être et de revivre avec le groupe. Ça fait plaisir. J'espère pouvoir revenir le plus rapidement possible et pouvoir m'entraîner avec mes coéquipiers. J'ai travaillé dur et je vais continuer à le faire pour revenir encore plus fort. Je vais me donner à fond. Je suis sur la bonne voie » a lancé celui qui portait les couleurs de l’Ajax Amsterdam la saison dernière. Pour l’heure, aucune date officielle de reprise en compétition n’a été annoncée par l’OL.