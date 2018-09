OL : L'OL et Ferland Mendy assignés en justice !

Dans : OL, Ligue 1.

Dans les heures à venir, le président lyonnais Jean-Michel Aulas risque d’avoir à gérer un problème inattendu.

Un problème de plus pour le président rhodanien, pas épargné ces derniers jours après l’affaire Genesio. En effet selon L’Equipe, Laurent Menestrier, ancien agent de Ferland Mendy, va assigner l’OL et Ferland Mendy devant le tribunal de grande insistance. « M.Mendy a signé un mandat d’intérêt commun qu’il a résilié de manière unilatérale. Nous allons aussi assigner l’OL pour avoir concouru à la commission de la violation des engagements contractuels avec M.Mendy » explique l’avocat mandataire sportif, qui ne digère pas que Mendy se soit séparé de lui.

Du côté de l’OL, on s’étonne de ces accusations. « Nous sommes sereins. Sur le fond, on ne fera aucun commentaire public. On réserve notre version pour le tribunal le cas échéant » a commenté le club rhodanien auprès du journal. Du côté de Ferland Mendy, on est offensif. « Je ne peux que confirmer ce que j’avais déclaré il y a plus d’un an, à savoir que j’ai dû me séparer de mon précédent conseil car j’étais sans nouvelle de lui depuis six mois. Je n’ai jamais reçu un SMS, un mail de sa part. Et en plus, j’ai découvert qu’il travaillait avec des gens qui n’avaient pas le droit d’être agents sportifs en France. Ma progression sportive montre que j’ai fait le bon choix à l’époque ». Par ailleurs, l’OL a signifié n’avoir, pour l’instant, reçu aucune convocation. Visiblement, cela ne devrait pas tarder…