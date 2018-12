OL : L'OL est magique, sauf quand ce cadre est absent

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Troisième de Ligue 1 et qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais va passer les fêtes de fin d’année avec le sentiment du devoir accompli.

Malgré quelques critiques, le club rhodanien est dans ses objectifs, ce qui devrait pousser le président Jean-Michel Aulas à être très prudent sur le marché des transferts. En effet, le patron de l’OL a déjà annoncé qu’il n’y aurait sans doute pas d’arrivée en janvier. Pourtant selon L’Equipe, un renfort en défense ou au milieu de terrain ne serait pas de trop. D’autant que dès que Tanguy Ndombele est absent, l’équipe de Bruno Genesio n’a plus (du tout) le même visage.

Preuve qu’il y a un manque dans ce secteur de jeu au sein de l’effectif ? « L’OL n'a perdu que deux fois, toutes compétitions confondues, depuis septembre. De plus, Lyon reste en course sur quatre tableaux malgré son manque d'efficacité et une régularité perfectible. Mais le match à Montpellier a rappelé que Lyon peut perdre de sa superbe quand Tanguy Ndombele (forfait) n'est pas là. D'autres rencontres avaient suggéré que le réservoir défensif était limité, mais cela ne semble pas émouvoir un président persuadé de pouvoir aller avec l'effectif du moment » écrit le journal national dans ses colonnes. Reste désormais à savoir si le président lyonnais restera campé sur ses positions, lui qui est absolument persuadé qu’aucun renfort n’est nécessaire cet hiver pour que l’OL brille lors de la deuxième partie de saison.