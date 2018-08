OL : Lyon accepte l'offre de Sivasspor, un joueur s'en va !

Dans : OL, Mercato, Foot Europeen.

Indésirable du côté de l'Olympique Lyonnais, Olivier Kemen va poursuivre sa carrière à l'étranger, et plus précisément en Turquie.

Débarqué en 2015 à Lyon après deux saisons à Newcastle et une formation au FC Metz, Olivier Kemen est arrivé avec un statut de grand espoir. Mais au final, le milieu de terrain n'aura jamais répondu aux attentes placées en lui. Encore sous contrat jusqu'en 2019 avec le club rhodanien, le joueur de 22 ans va donc définitivement faire ses valises cet été. Dans le viseur de Guingamp et de Fribourg, Kemen a effectivement décidé de rejoindre la Turquie.

Suite à un dernier prêt réussi en Ligue 2 au GFC Ajaccio, où il a marqué trois buts et délivré trois passes, le milieu va donc saisir son bon de sortie pour découvrir un nouveau championnat, puisque « l'OL et le joueur ont accepté ce dimanche matin une proposition de Sivasspor », selon L'Equipe. Une bonne nouvelle pour toutes les parties, vu que Kemen va trouver un nouveau temps de jeu, et que Lyon va recevoir une indemnité de transfert, assortie d'un pourcentage de 20 % à la revente. Pas si mal pour un indésirable de Bruno Genesio.