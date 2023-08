OL ‍: L’offre en attente, Guido Rodriguez n’est plus si loin

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Déterminé à recruter un milieu défensif, l’Olympique Lyonnais pourrait bientôt accueillir Guido Rodriguez. Le Betis Séville n’a pas encore accepté l’offre du club rhodanien. Mais le président espagnol Angel Haro envisage clairement le départ de son champion du monde argentin.

Laurent Blanc pourrait finir par obtenir gain de cause. Pendant qu’il martèle son message auprès des journalistes, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais voit ses dirigeants s’activer pour le milieu défensif réclamé depuis l’hiver dernier. Le club rhodanien travaille sur plusieurs pistes. Mais à quelques jours de la fermeture du mercato estival, c’est surtout l’Argentin Guido Rodriguez qui intéresse la direction sportive. Une deuxième offre estimée à 12 millions d’euros a été transmise au Betis Séville qui ne l’a pas acceptée… ni vraiment refusée.

Guido Rodriguez va prolonger ou partir

En effet, le club andalou, qui a fait voter une augmentation de capital lors d’une assemblée générale, espère obtenir les moyens nécessaires pour prolonger son milieu sous contrat jusqu’en 2024. Mais en cas d’échec, le président Angel Haro se rendra à l’évidence. « Guido est un joueur intéressant (sur le marché des transferts, ndlr), pas seulement pour la France, il y a aussi d'autres options, a indiqué le dirigeant. Même si l'on aimerait prolonger son contrat, ce que l'on ne veut pas, c'est qu'il parte libre. »

Ángel Haro habla sobre Guido Rodríguez: "Me gustaría renovarlo, lo que no me gustaría es tener un jugador que quedara libre. La oferta del Lyon no está aceptada". #RealBetis@BesoccerBetis pic.twitter.com/eljahxC7UE — Pedro J. González (@PGonzalezMedina) August 25, 2023

« S'il prolonge son contrat, on sera enchantés. Et s'il ne le prolonge pas, un départ sera l'option la plus logique, a prévenu le patron du Betis. Nous sommes très contents de ses performances. Nous avons un des milieux de terrain les plus compétitifs de la Liga. Donc nous aimerions, dans la mesure du possible, pouvoir le garder. Mais nous ne voulons pas non plus avoir un joueur pendant une saison entière et qui part libre. Ce n'est pas raisonnable. Mais pour le moment, l'offre de Lyon n'est pas acceptée. » L’Olympique Lyonnais peut donc garder espoir.