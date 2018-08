OL : L’offre bonus pour Dias dévoilée

Dans : OL, Mercato.

A moins d’une semaine de l’ouverture du championnat, l’Olympique Lyonnais se démène pour avoir sa recrue défensive.

La cible est désormais bien connue, puisqu’il s’agit de Ruben Dias, qui a le mérite d’être un titulaire au Benfica Lisbonne, et un grand espoir du Portugal à seulement 21 ans. Pour le laisser partir, les Aigles demandent 45 ME, soit le montant de sa clause libératoire. De son côté, l’OL a effectué, toujours selon Record qui avait évoqué la première offre lyonnaise, une offre améliorée. Le détail est dévoilé par le quotidien portugais, qui parle d’un transfert ferme de 30 ME, et de 15 ME de bonus éventuels.

Un montage financier assez bancal, même si les clubs portugais sont habitués à jouer avec les bonus, cela représenterait tout de même une grande partie du montant total possible du transfert. Quoi qu’il en soit, Lyon a encore amélioré sa proposition, et ne semble pas désireux de franchir le cap des 30 ME en montant sec du transfert, ce qui pourrait encore coincer avec le Benfica. Comme le précise la presse lusitanienne, les discussions sont en tout cas toujours ouvertes, car l’OL n’a plus trop de temps à perdre pour compléter son effectif.