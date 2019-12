OL : L’occasion du Lyon, Thomas Lemar offert au mercato

Dans : OL.

L’Atlético cherche à se défaire de Thomas Lemar. L’Olympique Lyonnais rêve de recruter un meneur de jeu de premier plan. Le deal est compliqué mais jouable.

Un an et demi après son arrivée, Thomas Lemar n’a pas réussi à s’imposer. S’il possède du temps de jeu, il ne convainc pas Diego Simeone malgré des efforts évidents pour se mettre dans la peau d’un Matelassier, et parvenir à avoir un rôle important chez un ténor espagnol. Mais le club madrilène a tranché, et l’ancien monégasque ne sera pas retenu cet hiver, surtout que l’Atlético a déjà des recrues en tête pour le remplacer. C’est pourquoi l’intérêt de Lyon tombe parfaitement bien, même si chacun devra faire de gros efforts.

A 24 ans, Thomas Lemar devra déjà envisager un retour en Ligue 1 alors qu’il se voyait grandir en Espagne. De son côté, l’Atlético est prêt à effectuer une grosse concession sur un joueur acheté 72 ME en 2018 annonce L’Equipe. Un prêt serait en effet envisagé, à condition qu’il soit assorti d’une option d’achat obligatoire dont le montant n’a pas encore filtré. Celui-ci sera incontestable élevé et au moins proche de 40 ME, ce qui ferait exploser la banque à Lyon. En plus de cela, Lemar a vu son salaire de champion du monde passer à 4,8 ME, ce qui le met plus dans le milieu de grille du PSG que de l’OL. Un problème financier de taille mais les deux clubs discutent et s’y prennent donc très tôt, preuve que tout le monde a envie de voir si l’opération peut réussir au début du mois de janvier.