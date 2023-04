OL : L'Italie harcèle Rayan Cherki

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Alors qu'il hésite encore pour le choix de sa nationalité, et qu'il est désormais pisté par l'Italie, Rayan Cherki continue de se battre avec l'OL pour se qualifier en coupe d'Europe. Le jeune espoir lyonnais fait aussi saliver la Juventus de Turin.

Considéré comme l'un des plus gros talents du centre de formation de l'OL, Rayan Cherki peine à franchir un cap avec le club rhodanien. À seulement 19 ans, l'international français avec les espoirs (9 sélections) a déjà disputé presque 100 matchs sous les couleurs lyonnaises (95), pour 13 buts inscrits. Cherki a du mal à enchaîner les bonnes performances et fait preuve de beaucoup d'irrégularités comme en coupe de France contre Nantes où il est passé à côté de son match, alors que contre Rennes en Ligue 1, il a été beaucoup plus incisif. Malgré ce problème de performance, le natif de Lyon reste un joueur très apprécié en Europe, avec une belle cote sur le marché des transferts, notamment en Italie, un pays qui pourrait devenir sa future nationalité sportive puisque Cherki a des origines italiennes.

Cherki a les cadors européens à ses pieds

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rayan Cherki (@rayan_cherki)

Selon les informations de Calciomercato, la Juventus de Turin s'est renseignée auprès de l'entourage du joueur sur sa disponibilité. La Vieille Dame essaye de se reconstruire après une fin de cycle et réalise malgré le retrait de 15 points en championnat, une saison correcte. Si la Juve lorgne le talent de Cherki, ce n'est pas le seul cador européen à être intéressé par le numéro 18 de l'OL puisque le PSG et le Real Madrid ne sont pas insensibles au charme de celui qui est évalué à 27 millions d'euros sur le site Transfermarkt. Rayan Cherki est pour le moment concentré sur son objectif de se qualifier en coupe d'Europe avec l'OL qui est à la septième place de la Ligue 1, à seulement 5 points de Lille, cinquième. Le mercato estival risque d'être agité à Lyon, tout comme la fin de la saison, même si Jean-Michel Aulas a déjà fait savoir qu'il ne comptait pas céder à court terme son meneur de jeu. Il reste à savoir si l'absence de Coupe d'Europe, si cela devait se confirmer, pèsera au final dans le choix de l'international espoir français.