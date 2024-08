OL ‍: L’ingérable Cherki a toujours la cote au mercato

Après le refus de l’offre de ses dirigeants, Rayan Cherki devrait quitter l’Olympique Lyonnais à un an de la fin de son contrat. Reste à connaître la future destination du milieu offensif. Si ses premiers courtisans annoncés ont finalement fermé la porte, d’autres clubs restent à l’affût.

En difficulté dans son engagement pris auprès de la DNCG, l’Olympique Lyonnais se passerait bien du retour de Rayan Cherki après ses vacances. Le club rhodanien, qui a pour objectif de récolter 100 millions d’euros cet été, espère toujours transférer son milieu offensif. D’autant que le jeune talent a refusé de prolonger son contrat qui expire l’année prochaine. Reste à connaître sa future destination. Depuis quelques semaines, les pistes disparaissent les unes après les autres.

Proche d’obtenir sa signature en début de mercato, le Paris Saint-Germain n’est plus sur le coup. L’arrivée imminente du Rennais Désiré Doué dans la capitale ferme la porte à Rayan Cherki, également zappé par le RB Leipzig suite à la venue de l’ailier norvégien Antonio Nusa, successeur du Barcelonais Dani Olmo. Quant au Borussia Dortmund, le profil du Lyonnais ne fait pas l’unanimité en interne. Le quotidien Bild explique que le directeur du recrutement Sven Mislintat était bien intéressé, au point d’entamer des discussions avec l’entourage du Bleuet.

🚨📃 #Lazio are still working to sign a new offensive player and Ryan #Cherki is always on the list.



🗣️ The 🇮🇹 club asked for info about his situation, but no talks advanced to date.



🔥 The 🇫🇷 AM - whose contract with #OL expires in 2025 - has also many admirers in La Liga. pic.twitter.com/KnnW7LnmxD