OL : Lyon veut faire revenir Gouiri à la maison

Par Claude Dautel

Amine Gouiri vit une période compliqué à Nice, et le jeune attaquant pourrait changer de club d'ici la fin du mercato. Si Rennes est dans la course, l'OL pense aussi à un retour de son joueur.

En juillet 2020, et pour le plus grand mécontentement des supporters de l’Olympique Lyonnais, Amine Gouiri quittait son club formateur et s’engageait jusqu’en 2024 avec l’OGC Nice. A l’époque, l’OL avait empoché 7 millions d’euros pour son attaquant alors âgé. Depuis, celui qui a été international avec toutes les équipes de France des jeunes a connu des hauts, mais depuis cinq mois c’est la chute libre, Amine Gouiri n’ayant plus marqué le moindre but depuis début mars, et cachant de moins en moins son agacement face à cette dure séquence. Pour preuve, son expulsion jeudi contre Tel-Aviv ayant confirmé l’agacement du joueur niçois. Au point même que son départ d’ici la fin du mercato n’est plus un sujet tabou dans les bureaux de Nice, où Lucien Favre n’est pas un supporter acharné de l’ancien Lyonnais. Et si Amine Gouiri ne dira pas non à un transfert en Premier League, L’Equipe dévoile un tout autre scénario ce samedi.

Gouiri prêt à relancer sa carrière au mercato

Le quotidien sportif affirme que les dirigeants de l’OGC Nice négocient actuellement avec ceux du Stade Rennais afin d’essayer de formaliser un échange entre Amine Gouiri et Gaëtan Laborde. Un deal très rare en France, mais qui pourrait se concrétiser d’ici mercredi minuit. Mais comme l’affirme le média, outre la Premier League et le club breton, l’Olympique Lyonnais serait venu aux renseignements auprès du club azuréen « afin de mesurer avec davantage de précision l’état d’esprit du joueur et percevoir si la porte pouvait s’ouvrir. » Cependant, le Stade Rennais garde l’avantage et cela grâce à la présence de Florian Maurice qui forcément connaît bien Amine Gouiri depuis son passage à Lyon, mais cela ne suffit peut-être pas.

De son côté, RMC explique que l'Olympique Lyonnais veut réellement pousser son pion dans le dossier Gouiri, même si l'OGC Nice se montrer gourmand en réclamant plus de 30 millions d'euro. Afin d'éventuellement faire revenir l'attaquant à la maison, l'OL devra vendre des joueurs, en plus de Lucas Paqueta, mais l'idée est dans l'air du côté du Groupama Stadium où Jean-Michel Aulas a décidé de miser sur l'ADN lyonnais. Le média précise que pour financer le transfert de Gouiri, l'Olympique Lyonnais travaille sur plusieurs montages financiers.