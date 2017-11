OL : L'incroyable scénario que Vincent Duluc avait senti venir

Dans : OL, LOSC, Ligue 1.

Les joueurs lyonnais n’ont pas forcément cherché de grandes explications à leur défaite à domicile face à Lille : l’OL a raté son match, et le LOSC a réussi, du gardien à l’avant-centre, tout ce qu’il voulait. Un scénario catastrophe confirmé par les observateurs, et notamment Vincent Duluc. La plume de L’Equipe va peut-être rassurer les Lyonnais, puisque dans son billet dans le quotidien sportif, le journaliste explique qu’il s’agit de l’un de ces matchs où tout marche à l’envers, et où le miracle permanent permet à une équipe qui ne le mérite pas de lever les bras au coup de sifflet final.

« Il n'y a rien de rationnel et il n'y a pas de hasard : ce qui est arrivé à l'OL face à Lille – l'effondrement soudain de toutes ses séries positives, ce monumental arrêt buffet en pleine euphorie – était dans l'air dès les premières minutes du match. Cela reste un phénomène fascinant de ce jeu et de ses élans : nous avons tous ressenti, très vite, l'impression que ce ne serait pas la soirée de Lyon, ni de Fekir, et que l'OL ne résisterait ni à l'impression poisseuse ni à des joueurs lillois chez qui on jurerait avoir décelé quelque chose d'une libération », a ainsi expliqué Vincent Duluc, persuadé qu’il y a parfois quelque chose de mystique dans certains résultats. Les Lyonnais pourront se dire qu’ils ont eu leur dose de malchance, et qu’un tel scénario a tout de même peu de chances de se reproduire.