OL : L'heure est grave à Lyon, Pierre Ménès révèle pourquoi

Dans : OL, Ligue 1, Europa League.

Après le pénible match nul de l'Olympique Lyonnais à Montpellier dimanche (1-1), Pierre Ménès a pointé du doigt les deux principaux soucis de l'équipe de Bruno Genesio.

En pleine crise de résultats sur la scène nationale depuis la fin janvier, avec notamment une série noire de six matchs de suite sans la moindre victoire en Ligue 1, le club rhodanien est en train de lâcher prise dans la course au podium. Reléguée à neuf points du deuxième, Monaco, et à cinq unités de l'OM, à dix journées de la fin, le Lyon de Genesio est condamné à l'exploit pour arracher une place en Ligue des Champions. Une mauvaise passe due à une défense trop friable, mais aussi à une panne physique, qui s'est clairement ressentie sur la pelouse détrempée du MHSC dimanche... Pratiquement au bout du rouleau, à cause d'un impressionnant enchaînement de matchs, l'OL inquiète donc Pierre Ménès.

« Les Rhodaniens ont été surpris quasiment d’entrée par un but de Mbenza sur lequel toute leur défense se fait déchirer en deux passes, et ce n’est pas la seule fois où c’est arrivé dans ce match. Être mené au score face au porc-épic montpelliérain n’est jamais simple et l’OL a eu le mérite d’aller chercher l’égalisation après le repos sur un débordement et un centre d’Aouar que Mariano a converti. Alors en soi, faire nul à la Mosson cette saison n’est pas honteux. Mais quand on est dans la situation de Lyon au classement et qu’on vient d’enchaîner trois défaites et deux nuls, c’est évidemment insuffisant. Et puis j’ai trouvé l’équipe lyonnaise extrêmement émoussée physiquement. Il va pourtant falloir qu’elle se réveille, et très vite… », a lancé, sur son blog, le journaliste de Canal+, qui estime donc que l'OL doit impérativement faire un résultat en huitième de finale aller de l'Europa League au CSKA Moscou jeudi sous peine de plomber sa fin de saison...