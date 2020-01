OL : L’élève Caqueret dépasse déjà le maître Aouar

Dans : OL.

Décisif en Coupe de la Ligue cette semaine face à Lille, Houssem Aouar n’a pas brillé dimanche après-midi face à Toulouse en dépit de la nette victoire de l’OL (3-0).

Positionné dans le cœur du jeu par Rudi Garcia, l’international espoirs français n’a pas pesé bien lourd sur le jeu de son équipe. Ce qui lui vaut quelques critiques de la part de Nicolas Puydebois, lequel n’a pas hésité à comparer sa prestation avec celle de Maxence Caqueret, l’autre relayeur des Gones face à la lanterne rouge de la Ligue 1. Sur le site Olympique et Lyonnais, l’ancien gardien de Lyon a indiqué que dans ce genre de match, Aouar souffrait carrément de la comparaison avec Caqueret. Cela ne va pas plaire pas au premier cité…

« Peu en vue, Aouar souffre en ce moment de la comparaison avec la simplicité du jeu de Maxence Caqueret. Peu mobile et brouillon balle au pied, il gagnerait à limiter son nombre de touches de balle pour apporter de la liaison et de la fluidité au jeu lyonnais plutôt que de le ralentir. La fraîcheur de ses débuts me manque » a indiqué Nicolas Puydebois, pour qui Houssem Aouar ferait bien de s’inspirer de son jeune partenaire dans quelques domaines. Un jugement tout de même assez sévère quand on sait que le milieu de terrain de 21 ans a déjà été décisif à 11 reprises depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues (5 passes décisives, 6 buts).