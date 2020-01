L1 : Sans forcer, l'OL inflige un 3-0 à Toulouse

Dans : Ligue 1.

L’OL bat Toulouse au Groupama Stadium : 3-0

Buts : Cornet (29e), Dembélé (71e) et Toko-Ekambi (77e)

Invaincu en 2020, l’Olympique Lyonnais a confirmé ses bonnes dispositions en battant une faible équipe de Toulouse durant un match longtemps ennuyant (3-0).

La première mi-temps était surtout marquée par la sortie de Martin Terrier, victime d’un malaise. L’inquiétude gagnait les rangs des dirigeants et des supporters lyonnais mais rapidement, les nouvelles étaient rassurantes pour l’ancien Strasbourgeois. Sur le terrain, les Lyonnais ne se laissaient pas perturber et ouvraient le score quelques minutes après la sortie de Terrier par l’intermédiaire de Cornet (29e, 1-0). A la pause, l’OL menait logiquement sans avoir concédé la moindre occasion. Et le second acte n’était pas beaucoup plus riche en émotions. Il fallait attendre les 20 dernières minutes pour que cela s’emballe un peu grâce aux buts de Dembélé (71e, 2-0) puis de la recrue Toko-Ekambi (77e, 3-0). Au classement, l’OL revient provisoirement à la 5e place avant les matchs de Nantes et de Lille.