OL : L'avenir de Laurent Blanc, c'est décidé !

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL vit encore une saison très décevante en Ligue 1. Il reste un espoir de décrocher un titre avec la Coupe de France et donc, une place en coupe d'Europe.

La fin de saison de l'OL ne sera pas totalement inintéressante pour les fans du club rhodanien. Car si les Gones n'ont plus grand-chose à jouer en Ligue 1, ils sont encore en lice en Coupe de France. Les hommes de Laurent Blanc défieront le FC Nantes le 5 avril prochain à la Beaujoire pour une place au Stade de France. Une rencontre logiquement attendue avec impatience. Le gain de la Coupe de France est l'objectif principal de l'OL en cette fin de saison. Et malgré les critiques à son égard, Laurent Blanc sera bien l'entraîneur lyonnais en août prochain pour le début du nouvel exercice, trophée ou non en fin de saison. C'est en effet Jean-Michel Aulas qui vient de l'annoncer.

Laurent Blanc et l'OL, c'est confirmé

🔴🔵 Jean-Michel Aulas sur le coach de l'OL dans le Super Moscato Show : "Oui, Laurent Blanc sera notre coach l'an prochain. Je l'ai dit, il aurait dû devenir notre coach il y a trois ans. Bon il est là aujourd'hui et j'en suis très heureux." #rmclive pic.twitter.com/vwgIakzbhQ — Super Moscato Show (@Moscato_Show) March 20, 2023

Sur l'antenne d'RMC, le président de l'OL a bien indiqué que l'ancien coach du PSG avait toute sa confiance et celle de John Textor pour la saison prochaine. « Cette saison est très difficile. On n'arrive pas à remonter là où on devrait être. Pourtant, on a fait tous les efforts imaginables. On a investi. On a changé de coach en faisant venir quelqu'un qui a de l'expérience et qui est indépendant dans ses idées. Sonny Anderson est venu nous donner un coup de main. On n'est pas encore sorti de l'auberge. Il reste encore des matchs avec la Coupe de France. (...) Le bilan n'est pas bon sur l'équipe première. Blanc ? Oui, Laurent Blanc sera notre coach l'an prochain. Je l'ai dit, il aurait dû devenir notre coach il y a trois ans. Bon il est là aujourd'hui et j'en suis très heureux. Il démontre à tous les sceptiques qu'il a les qualités pour nous mener au plus haut. J'en suis convaincu », a notamment déclaré Jean-Michel Aulas, persuadé que des jours meilleurs attendent l'OL dans le futur avec Laurent Blanc. C'est tout ce que peuvent espérer les amoureux du club rhodanien, qui doivent manger leur pain noir depuis de nombreux mois maintenant.