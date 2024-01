OL ‍: L'arrivée de David Carmo bloquée, les responsables identifiés

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL multiplie les pistes ces derniers jours sur le marché des transferts. Le profil de David Carmo (Porto) plait beaucoup à la direction rhodanienne.

La direction de l'OL sait que du renfort doit arriver, et vite ! Si la situation va mieux à Lyon, elle reste néanmoins bancale et précaire. Les Gones veulent assurer leur maintien le plus rapidement possible. Les recrues doivent donc aussi arriver le plus rapidement possible. En défense, l'OL cherche des profils capables d'apporter pour la fin de saison. Le nom de David Carmo, en manque de temps de jeu au FC Porto, revient avec insistance. Le joueur de 24 ans est apparemment chaud à l'idée de se relancer dans le Rhône. Mais voilà, les départs ont dû mal à se faire à Lyon et son dossier est actuellement bloqué. C'est en tout cas ce que croit savoir Hugo Guillemet.

David Carmo, l'OL doit attendre

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par David Carmo (@d__carmo16)

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le journaliste en a en effet dit plus sur la piste menant au Portugais de Porto. « Carmo, c'est beaucoup plus loin. Il y a Adryelson qui est arrivé déjà. Il n'y a aucun défenseur qui est parti. La porte est grande ouverte pour Diomandé mais Diomandé est encore là. Lovren peut partir s'il a des opportunités mais il est encore là. Carmo, ce sera activé s'il y a un départ », a notamment indiqué Hugo Guillemet, qui refroidit donc quelque peu la piste David Carmo. Tout peut néanmoins changer et une victoire ou une contre-performance au Havre dimanche pourrait aussi avoir son poids dans les décisions prises au mercato. Une chose est sûre, l'OL n'a pas fini ses emplettes sur le marché. Au club de ne pas se tromper dans les profils recrutés. Celui de David Carmo, défenseur d'1,96m, a de quoi cocher quelques cases manquantes au sein de la défense lyonnaise.