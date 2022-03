L1 : L'OL aussi mauvais, un constat terrifiant

Dans : OL.

Par Nicolas Issner

Etrillé (2-4) au Groupama Stadium par le Stade Rennais, l'OL est dixième de Ligue 1 et voit l'Europe s'éloigner. Les Gones n'avaient pas faire pire depuis la saison 1996/1997.

Rennes a rejoué un mauvais coup à l'Olympique Lyonnais, cinq mois après la raclée (4-1) du Rohazon Park. Ce dimanche, les Rhodaniens sont retombés de haut à domicile face leur son ancien entraîneur Bruno Génésio. Les Lyonnais ont sûrement dit au revoir au top 3 et à la Ligue des champions après une lourde défaite (2-4). Un scénario cauchemardesque pour l'OL, mené de deux buts au bout de 13 minutes et de trois buts à la pause. Suite à cette deuxième défaite de rang à domicile en Ligue 1, après le LOSC fin février, la formation de Peter Bosz n'est que dixième de Ligue 1 avec 41 unités. Lyon n'avance plus dans la course à la Ligue des champions et est à 9 points de Nice, troisième. Rien ne va plus pour les Gones et Jean-Michel Aulas qui n'avaient jamais été aussi mal classés depuis la saison 1996/1997 en Ligue 1 à cette période de l'année. En Mars 1997, Lyon était onzième mais avait fini huitième du championnat. Si le scénario se répète cette année, il n'y aura pas d'Europe l'année prochaine pour Peter Bosz et ses hommes.

Gagner la Ligue Europa, seul moyen pour viser la C1 ?

La différence de niveau de l'OL entre la L1 et la Ligue Europa est autant scandaleuse qu'incompréhensible



On dirait bien que l'OL ne va pas saisir l'opportunité d'égaler son meilleur classement en L1 cette saison (6ème) — Raymond Jacquet (@Raymond_Jacquet) March 13, 2022

Largué au classement comme depuis le début de saison, Lyon n'en est pas à sa première désillusion et voit la C1 s'éloigner petit à petit. Et si gagner la Ligue Europa était le seul moyen pour l'OL de jouer la plus prestigieuse des compétitions européennes ? L'OL en a les moyens puisqu'il affiche un autre visage en Europe cette saison. Les Gones ont pris un avantage jeudi dernier avec une victoire (1-0) acquise à Porto en huitième de finale aller de Ligue Europa. L'Olympique Lyonnais n'a plus disputé la Ligue des champions depuis sa dernière demi-finale en juillet 2020 contre le Bayern Munich. Au classement de Ligue 1, Lyon est à 6 points de la cinquième place qualificative en Ligue Europa Conference, et à 8 unités de la quatrième place synonyme de Ligue Europa.