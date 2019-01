OL : L'arbitrage n'aide pas l'OL, Genesio se plaint et pas qu'un peu

Dans : OL, Ligue 1.

En ce début d’année 2019, l’Olympique Lyonnais tourne au ralenti avec notamment une défaite contre Strasbourg et un match nul face à Reims au Groupama Stadium. Deux rencontres durant lesquelles des décisions arbitrales discutables ont été prises contre l’OL. Ce qui a évidemment provoqué la colère de Bruno Genesio, lequel refuse d’accuser les arbitres de sévir volontairement contre le club rhodanien, mais qui aimerait bien que la balance s’équilibre rapidement dans les prochaines semaines.

« Sur les deux derniers matchs, sans être parano ni faire le calimero, on a quand même plein de choses à dire. On est tous conscients de ne pas avoir réussi deux grands matchs, mais quand on analyse, on se rend compte qu’il y a eu des faits de jeu contraire qui auraient dû nous permettre de l’emporter les deux fois. Reprenez mes conférences de presse avant l'utilisation de la VAR. On est en plein dedans, c'est toujours l'interprétation de l'homme finalement. Vendredi, on ne nous accorde pas un penalty parce que la faute est soi-disant pas intentionnelle, le dimanche on refuse un but à Marseille pour une faute qui n'est pas intentionnelle » a lâché Bruno Genesio en conférence de presse, qui en vient presque à défendre Marseille pour justifier son incompréhension devant les décisions prises par les arbitres, notamment suite à des visionnages de la vidéo. Espérons pour l’OL qu’il n’y ait pas de polémique ce mercredi à Toulouse. Sans quoi le coach des Gones pourrait rapidement perdre patience.