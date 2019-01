OL : L’Algérie va sortir le grand jeu pour convaincre Aouar

Dans : OL, Foot Mondial, Equipe de France.

Malgré quelques critiques en début d’exercice, Houssem Aouar (20 ans) fait partie des meilleurs Lyonnais sur la première partie de saison.

Le milieu auteur de six buts en Ligue 1 a franchi un cap et a marqué les esprits lors des confrontations face à Manchester City en Ligue des Champions. De quoi attirer l’attention du manager mancunien Pep Guardiola, mais aussi celle de Djamel Belmadi. En effet, le sélectionneur de l’Algérie se verrait bien inclure l’international Espoirs français dans ses prochaines listes. D’où le plan établi pour convaincre le natif de Lyon.

« On est très intéressés évidemment, Houssem est très performant avec Lyon, en championnat comme en Ligue des Champions. Inch'Allah on ira le rencontrer avec sa famille, lui expliquer le projet et lui dire ce qui l'attend s'il décide de rejoindre son pays, a confié l’ancien Marseillais sur la chaîne algérienne Ennahar TV. S'il décide autrement, on acceptera la décision et la vie continue. En tout cas, c'est un joueur de qualité et l'avenir nous dira s'il nous rejoint ou pas. » De son côté, Aouar semble prendre le temps de la réflexion, lui qui n’a pas encore annoncé son choix.