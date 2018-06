OL : L'agent de Fekir sort du silence pour faire taire une rumeur

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Bundesliga.

Tandis que la presse anglaise est toujours persuadée que Nabil Fekir va rejoindre Liverpool à plus ou moins brève échéance, une rumeur, relayée par L'Equipe, affirme que le Bayern Munich est entré dans la danse concernant le capitaine de l'Olympique Lyonnais. Et de l'autre côté du Rhin, on rappelle que depuis l'été dernier et le transfert de Corentin Tolisso vers le club bavarois, les relations sont excellentes entre Jean-Michel Aulas et son homologue allemand.

Cependant, cette hypothèse d'un départ de Nabil Fekir vers le Bayern Munich prend un peu de plomb dans l'aile ce samedi. Et cela parce que la chaîne sportive allemande Sport 1 relaie les propos de Jean-Pierre Bernès, l'agent de l'international tricolore de l'OL. En effet, Bernès est très clair à ce stade du mercato : « Il n’y a pas de contact avec le Bayern pour Nabil Fekir. » Une précision de taille, même si l'an passé le transfert de Corentin Tolisso vers le champion d'Allemagne s'était préparé en toute discrétion avant de s'accélérer d'un seul coup. Reste à savoir s'il en ira de même pour Nabil Fekir dont on constate qu'il est tout de même très suivi en Europe.