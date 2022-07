OL : Kadewere, une polémique révoltante à Lyon

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En crise de confiance à l’OL, Tino Kadewere pourrait rebondir à Strasbourg, qui en fait sa priorité en attaque lors du mercato estival.

Excellent lors de la saison 2020-2021 sous les ordres de Rudi Garcia, l’international zimbabwéen a connu une année beaucoup plus délicate avec Peter Bosz. Plombé par des blessures à répétition, l’ex-attaquant du Havre peine à retrouver son meilleur niveau. Ses deux premiers matchs amicaux avec l'Olympique Lyonnais ne lui ont pas permis de faire le plein de confiance. Au contraire, Tino Kadewere a raté plusieurs grosses occasions, ce qui lui vaut de lourdes critiques de la part des supporters de l’OL. Spécialiste du mercato pour L’Equipe, le journaliste Hugo Guillemet a publié sur Twitter l’information selon laquelle Strasbourg fait de Tino Kadewere sa priorité sur le marché des transferts afin de compenser un éventuel départ de Ludovic Ajorque, courtisé en Allemagne. Et celui qui intervient régulièrement sur La Chaîne L’Equipe s’est dit scandalisé par le torrent d’insultes à l’endroit de Tino Kadewere à la suite de sa publication.

Les supporters de l'OL trop injustes avec Kadewere

Kadewere intéresse Strasbourg, qui va perdre Ajorque. Les contacts ont été pris. Pas encore d’offre, le Racing doit d’abord vendre. Cela pourrait tourner entre 7 et 8M€. L’OL a surtout reçu des offres de prêt pour son Zimbabwéen. https://t.co/mUQ0bAKyZY — hugo (@hugoguillemet) July 13, 2022

« Je suis désespéré de voir ce mépris à la limite de l’insulte sous mon tweet pour ce joueur. Immense crise de confiance face au but mais chaque recruteur au match hier l’a trouvé bon dans ses appels, son travail, ses efforts. Respectez un peu ceux qui bossent sans jamais tricher » a publié le journaliste sur Twitter avant de conclure. « Les joueurs, parfois, voient vos tweets. À quoi ça sert de partager les infos ici si c’est pour lire un torrent de débilités derrière à chaque fois ? Oui c’est mieux pour tout le monde qu’il parte, surtout pour lui d’ailleurs, il peut largement réussir à Strasbourg » estime Hugo Guillemet, désespéré par la violence des commentaires et des critiques de la part des supporters de l’OL au sujet de Tino Kadewere. Une situation qui n’est pas sans rappeler celle de Léo Dubois, capitaine la saison dernière et qui est aujourd’hui au cœur de toutes les critiques à Lyon, où il est plus que jamais la tête de Turc du public.