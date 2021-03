OL : Juninho pleureuse à la Aulas, ça énerve

Dans : OL.

Après le match nul concédé par Lyon à Marseille, Juninho avait critiqué l'arbitrage. De quoi rappeler les habitudes qu'avait Jean-Michel Aulas lorsque le patron de l'OL était bouillant sur Twitter.

Dominateur en début de match, l'Olympique Lyonnais a finalement perdu deux points précieux dans la course au titre dimanche soir au Stade Vélodrome en concédant le match nul (1-1). Au terme d'un match techniquement très pauvre, ce sont les décisions de l'arbitre qui ont crée la polémique. Déjà impliqué sur le penalty de l'égalisation transformé par Arkadiusz Milik, Lucas Paquetà était expulsé en deuxième période pour un deuxième carton jaune. Jugeant la sanction du Brésilien trop sévère, Juninho n'a pas hésité à le faire savoir. Interrogé au micro de Canal + après la rencontre, le directeur sportif de l'OL a violemment critiqué la manière dont était traitée son équipe selon lui.

Juninho-Aulas, même combat contre les arbitres

Pour Guillaume Dufy, cette sortie médiatique est lourde de sens. « Juninho est à la bonne école avec Aulas. Il a appris comment communiquer après une déception collective. L’arbitrage, tu peux te réfugier derrière, ok. Mais il faut arrêter ! D’ailleurs, c’est la première fois de la saison que Juninho sort du bois pour évoquer l’arbitrage. On sent que la ligne d’arrivée approche. Très franchement, il aurait aussi pu dire : ‘On a fait un match dégueulasse’. Mais non… » a déclaré lors de l'Equipe du Soir le journaliste, qui s'étonne de voir le directeur sportif brésilien se lancer dans des polémiques stériles et inutiles alors que la bataille fait rage pour la place de leader de la Ligue 1. En attendant, Jean-Michel Aulas s'est tenu très loin des polémiques sur ce thème, le président de l'Olympique Lyonnais confirmant son souhait de ne plus intervenir pour un oui ou un non dans le moindre clash. Cela nous manque presque.