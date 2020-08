OL : Juninho lâche ses infos mercato, grosse surprise !

Dans : OL.

Fier de la performance de ses joueurs, Juninho a autant adoré le résultat que l’état d’esprit.

Le dirigeant brésilien l’a déjà fait savoir, il veut une équipe où tout le monde tire dans le même sens, ce qui est au moins aussi important à ses yeux que d’avoir des grands joueurs. En marge de la qualification lyonnaise sur le terrain de la Juventus, le directeur sportif de l’OL s’est donc penché sur ce qui va se passer à Lyon cet été au niveau du marché des transferts. Et l’ancien numéro 8 n’a pas caché que de gros départs pourraient avoir lieu. L’OL aura le droit de les compenser, mais il n’est pas si évident que cela que Juninho ait envie de le faire. De quoi entretenir le suspense.

« Des départs de gros joueurs? Quand tu as de grands joueurs, c'est normal que des équipes plus grandes viennent chercher des joueurs. C'est un risque qu'on perde des joueurs importants. Si c'est le cas, on aura le droit d'équilibrer l'effectif. On a un effectif assez élargi, tout le monde n'a pas pu jouer. Moi des fois, je préfère avoir un effectif un peu moins fourni et avec un état d'esprit important comme on l'a montré vendredi soir même s'il y aura moins de talent. Dans ma tête, c'est l'envie, l'état d'esprit, le travail collectif et après tu vas piocher les meilleurs joueurs. C'est mon idée. On risque de perdre des joueurs importants mais on sera attentif aussi sur le marché si cette situation arrive », a prévenu sur RMC Juninho, qui se réserve le droit de se renforcer en cas de départ, mais n’en fait clairement pas une obligation. Il faut dire qu’avec les jeunes qui poussent comme Caqueret, Cherki ou Bard, cela pourrait bien inciter Rudi Garcia a enfin faire confiance au centre de formation.