OL : Juninho est fan de Paquetà le guerrier

Dans : OL.

Pour sa première saison à Lyon, Lucas Paquetà s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs du championnat de France.

Arrivé dans le Rhône pour 20 millions d'euros après un flop au Milan AC, Lucas Paquetà a connu une intégration éclair en Ligue 1. À la fois technique et physique, il apporte ce qu'il manquait au milieu de terrain de l'OL. Depuis qu'il est titulaire, Lyon n'a pas perdu le moindre match. Une série incroyable qui a permis aux hommes de Rudi Garcia de s'adjuger le titre honorifique de champion d'automne après un nul obtenu à Rennes dans les dernières minutes (2-2). À la mi-championnat, le Brésilien est tout simplement le meilleur joueur de l'effectif lyonnais selon les notes du journal Le Progrès. Interrogé au sujet de son joueur, Juninho s'est montré dithyrambique.

« J’ai vu démarrer sa carrière. Un pied gauche classique mais aussi un guerrier. Ce samedi, il n'a pas fait forcément un gros match, à cause de la fatigue notamment. Il va devoir récupérer, il ne jouera pas le derby. Il devra en tirer des leçons. Il travaille beaucoup pour l’équipe, il a donné un vrai équilibre, il est très important. Il est arrivé avec beaucoup d’humilité. J’ai parlé avec ses agents il y a un an mais il coûtait trop cher. Il n’a pas réussi à Milan, j’ai parlé avec le président quand son prix a baissé. C'est vraiment une bonne recrue, il s'adapte vite » s'est félicité le directeur sportif de l'OL. Avec Lucas Paquetà et Memphis Depay, qui va finalement terminer la saison à Lyon, les Gones ont réellement une carte à jouer pour le titre de champion cette saison.