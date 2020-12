OL : Lucas Paqueta élu joueur n°1 en 2020-2021 à Lyon

Dans : OL.

Recruté à l'AC Milan pour 20ME, Lucas Paqueta a été clairement la révélation de cette première moitié de saison en Ligue 1 du côté de l'Olympique Lyonnais.

A ceux qui s’étaient demandé si Jean-Michel Aulas et Juninho n’avaient pas disjoncté en lâchant 20ME à leurs homologues milanais, la réponse est désormais connue, les deux décideurs de l’Olympique Lyonnais ont vu juste. Car c’est une évidence, le milieu de terrain brésilien est incontestablement la révélation de cette première moitié de saison de Ligue 1, au point même de pouvoir prétendre au titre de meilleur joueur du championnat. Alors, quand la rédaction du Progrès réalise son classement des meilleurs joueurs de Lyon en 2020-2021 il n’y a guère de suspense. Comme chaque année, le média régional compile les notes données aux joueurs de Rudi Garcia, et après 17 matchs, Lucas Paqueta est le numéro 1 avec une note moyenne de 6,62 en 11 matchs avec en plus une statistique incroyable, l’ancien milanais n’a jamais perdu sous le maillot de l’OL.

Paqueta devant Lopes et Mendes à Lyon

Derrière Lucas Paqueta, on trouve l’indéboulonnable Anthony Lopes, qui a une note moyenne de 6, et le podium est complété par l’autre grosse surprise de cette première moitié de saison du côté de l’Olympique Lyonnais, à savoir Thiago Mendes, qui obtient 5,87. A la dérive la saison passée, au point même que son départ semblait inéluctable, l’ancien lillois a retrouvé toutes ses qualités au sein de l’effectif de l’OL, ce qui a aussi contribué à la place de leader occupée par le club de la capitale des Gaules à la fin de cette incroyable année 2020. En bas du classement on trouve Diomandé (5,25), Cornet (4,85) et Dembélé (3,33), sachant que Le Progrès ne classe que les joueurs ayant participé à au moins 4 matchs avec 45 minutes de jeu minimum.