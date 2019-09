OL : Juninho est à la rue, Sagnol l'agresse salement

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Quatre matchs sans victoire. Il n’en fallait pas plus pour que les premières grosses critiques des observateurs tombent sur l’Olympique Lyonnais.

Mais pas seulement sur les joueurs et sur leur niveau de jeu. Sur l’antenne de RMC, Willy Sagnol a été bien plus loin en s’attaquant à l’idole de tout un peuple puisque l’ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux ne s’est pas privé pour déjà attaquer Juninho sur son bilan à la tête de la direction sportive de Lyon. L’absence de recrutement d’un leader est notamment pointée du doigt par le consultant de la radio, qui ne va pas se faire que des amis à Lyon.

« On parle de Juninho, de son expérience, de ses réseaux. En tant que directeur sportif responsable du recrutement, est ce qu’il a acheté un leader pour essayer de changer les mentalités ? Non. Depuis le début, la seule chose que je vois, c’est que de la communication. C’est bien beau de faire des constats. Juninho ressort les mêmes mots que ceux des supporters. Qu’est-ce qu’il amène ? J’attendais de Juninho qu’il me ramène un joueur pour enfin remplacer Gonalons, dans le sens où c’est un joueur qui est capable de mettre la semelle quand ça va mal, comme à Amiens. Mais Juninho, en dehors de son passé de joueur, il n’a aucune expérience dans un seul métier du football » a lancé un Willy Sagnol très critique envers Juninho. L’atmosphère commence à se tendre à Lyon, où le manque de victoire commence à devenir très gênant.