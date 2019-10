OL : Juninho directeur sportif, il dénonce un énorme bug

Dans : OL, Ligue 1.

Cet été, l’Olympique Lyonnais entamait une véritable révolution en s’offrant Juninho et Sylvinho, respectivement dans les rôles de directeur sportif et d’entraîneur. Lundi soir, le second cité a officiellement été écarté. Quid désormais de l’avenir de Juninho, véritable idole à Lyon mais qui s’est totalement trompé en nommant Sylvinho à la tête de l’équipe ? Pour Sonny Anderson, ancien de la maison lyonnaise, il est évident que Juninho doit rester dans le Rhône. Mais pour le consultant de beIN SPORTS, interrogé par le site Olympique et Lyonnais, l’ancien capitaine de l’OL n’est peut-être dans un rôle idéal pour lui en tant que directeur sportif…

« Quelque part, Juninho peut se dire qu’il a trahi le club, les supporteurs, parce qu’il amené quelqu’un qui n’amène pas de résultats. Ça peut le blesser. Je pense que c’est très difficile pour lui de vivre ces moments-là… Pour son bien et le bien du club, Juninho doit être beaucoup plus près du terrain. Il y a vécu des années. Ce n’est pas un homme de bureau. Même s’il a passé ses diplômes de directeur sportif, quand vous avez vécu autant de temps dans un vestiaire, sur le terrain, c’est compliqué de prendre les décisions depuis un bureau. Il y en a qui sont faits pour ça. Mais je pense que Juninho n’est pas fait pour ça. Il est fait pour être au bord du terrain. Quand on jouait ensemble, on discutait énormément, il me calmait tactiquement. Il a besoin de sentir le terrain » a indiqué Sonny Anderson, pour qui l’OL a donc tout intérêt à revoir son organigramme. Et à définir un nouveau rôle pour Juninho.