OL : Juninho dénonce un manque de leaders à Lyon

Arrivé il y a un an au poste de directeur sportif de l'Olympique Lyonnais, Juninho ne cache pas que cela a été dur pour lui à l'OL.

En revenant en juin 2019 à Lyon, pour le plus grand bonheur des supporters de l’OL, Juninho ne s’attendait pas à vivre une telle saison. Même si le club de Jean-Michel Aulas peut encore briller dans deux compétitions, la Coupe de la Ligue et la Ligue des champions, le parcours lyonnais n’a pas été à la hauteur des attentes en Ligue 1, même si le Championnat a été tronqué par le coronavirus. Ajoutez à cela le bref passage sur le banc de l’OL de Sylvinho, venu à la demande de Juninho, et vous obtenez une déception forcément intense pour le Brésilien. Se confiant dans Le Progrès, Juninho admet des erreurs, mais estime que cela lui a permis de mieux comprendre certaines choses à Lyon.

Revenant sur tout cela, Juninho plaide coupable en partie, mais dénonce aussi un gros manque à l’OL. « S’il y a un petit regret, c’est d’être venu seul avec Sylvinho. Je pense que je ne referais pas comme ça. Sans critiquer personne, s’installer dans une ambiance où il y a déjà des hommes en place depuis longtemps, ça prend un peu de temps. Les résultats n’ont pas suivi et je n’ai pas réussi à aider l’entraîneur à changer les choses, mais j’ai appris à mieux connaître les joueurs, et ça m’a confirmé ce que je pensais. On avait un effectif de qualité à tous les postes, mais un groupe un peu déséquilibré, qui manquait de leaders, et donc d’ambition », explique, dans le quotidien régional, Juninho. Difficile de lui donner tort sur ce sujet précis.