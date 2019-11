OL : Juninho balance quelques vérités sur Lyon

Dans : OL.

Même si l'Olympique Lyonnais reste sur deux victoires consécutives en Ligue 1 avant de recevoir Benfica en Ligue des champions, Juninho reste très prudent car l'OL ne l'a pas totalement rassuré.

Il y avait de la crispation dans l’air du côté de Toulouse samedi à quelques minutes du coup de sifflet final, la télévision ayant filmé les dirigeants de l’Olympique Lyonnais juste avant le but libérateur de Memphis Depay. Et même si l’attaquant néerlandais a soulagé tout le monde en arrachant la victoire, tout n’est pas réglé du côté de l’équipe de Rudi Garcia dans la perspective d’un match décisif face à Benfica au Groupama Stadium. Et si l’essentiel était les trois points, Juninho a quand même ramené tout le monde à la réalité.

Répondant au Progrès, le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais a fait remarquer qu’il y avait des erreurs à rapidement corriger sous peine de voir l’OL faire un retour brutal sur terre. « J’ai beaucoup d’expérience dans le foot, c’est tôt, je ne vais pas m’enflammer, j’ai félicité les joueurs, mais on a pas mal de défauts encore. On a pris deux buts quand même, or l’idéal c’est de ne pas trop en concéder comme lors de nos deux matches précédents. Mardi, c’est la Ligue des Champions, et il faudra être beaucoup plus attentif. Il faut qu’on trouve un équilibre dans nos matches, ne pas accepter de trop subir parfois, parce que quand les adversaires seront plus forts, ils marqueront et nous mettront en difficulté », a prévenu un Juninho, qui ne se voit pas trop beau.