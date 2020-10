OL : Jovetic à Lyon, il dit non enfin presque

Dans : OL.

Le nom de Stevan Jovetic a circulé du côté de Lyon au mercato. Le joueur de l'AS Monaco a tapé en touche lorsque cette piste a été évoquée à trois jours du match ASM-OL.

Dimanche soir, en clôture de la 8e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais recevra l’AS Monaco au Groupama Stadium. Pour l’OL, il s’agira de confirmer la victoire contre Strasbourg et de revenir vers le podium, un challenge que vise également le club de la Principauté, lequel n’a qu’un point d’avance sur Lyon. Au sein de la formation monégasque, il y a un joueur que du côté de Juninho on regardera plus attentivement, il s’agira bien évidemment de Stevan Jovetic, l’expérimenté numéro 10 de Monaco. Plusieurs fois il a été dit que l’avant-centre monténégrin pourrait rejoindre l’Olympique Lyonnais. Mais ce jeudi, invité de Téléfoot, l’attaquant de l’ASM a mis la pédale douce sur ce sujet.

A la question de savoir si l’Olympique Lyonnais était un club qui pourrait constituer un prochain chalenge, Stevan Jovetic est très très prudent. « Si l’OL peut me tenter ? Non j’ai encore un an de contrat avec Monaco et je ne pense qu’à mon club. Après, on verra à l’avenir, on ne sait pas...Mais pour l'instant ma tête est ici, je ne pense qu’à retrouver l’Europe avec Monaco », a confié l’attaquant de 30 ans qui ne veut pas encore se projet aussi loin que la saison prochaine, lui qui est arrivé sur le Rocher en 2017 en provenance de l’Inter moyennant 10,5ME et qui cette saison n'est pas un titulaire indiscutable pour Niko Kovac, le nouvel entraîneur de l'AS Monaco.