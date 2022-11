OL : John Textor va répondre aux gendarmes

Dans : OL.

Par Claude Dautel

C'est dans 24 heures que l'Olympique Lyonnais doit changer de propriétaire. Et ce mercredi, John Textor a un premier rendez-vous décisif avec les gendarmes financiers du football professionnel français.

Tandis que le monde entier tourne son regard vers le Qatar où le Mondial débute dimanche, du côté de Lyon l’actualité du club de Jean-Michel Aulas suscite encore un énorme intérêt. Car après deux reports, c’est ce jeudi que la cession d’OL Groupe à John Textor doit être officialisée…ou oubliée définitivement. Du côté de l’Olympique Lyonnais, les choses sont claires, soit le milliardaire américain achète le club d’ici jeudi soir, soit on passera à autre chose et John Textor devra dédommager financièrement l’OL. Dans les deux camps, on est très optimiste concernant une fin heureuse dans cette opération, même s’il faudra attendre que les documents soient signés afin de célébrer l’entrée dans une nouvelle ère de l’équipe rhodanienne. Ce mercredi, un premier pas devrait permettre d’en savoir plus.

Textor et la DNCG, dernière étape pour l'OL

Le closing de la vente de L'OL est demain, Textor doit passer devant la DNCG aujourd'hui et on a très très peu de tendances qui se dégagent. Ce suspense est quand même pas très rassurant. — Charly M. (@SeriousCharly) November 16, 2022

En effet, conformément au timing décidé par OL Groupe et Eagle Football, c’est ce mercredi que John Textor présentera à la Direction Nationale du Contrôle de Gestion son plan financier pour l’Olympique Lyonnais. Comme annoncé la semaine passée, une visioconférence est prévue entre l’homme d’affaires américain et les gendarmes financiers du football. Ces derniers doivent valider l’opération négociée de longue date entre Jean-Michel Aulas, Pathé, ING et Eagle Football, et à en croire Olympique-et-Lyonnais, il n’y a pas réellement de crainte à avoir de ce passage face à la DNCG. On va juste attendre la fumée blanche au-dessus du Groupama Stadium...ou pas.