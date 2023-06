OL ‍: John Textor rassuré, cette menace va vite disparaitre

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le propriétaire de l'OL n'est pas du genre à garder la langue dans sa poche et son dernier coup de sang a fait du bruit. Toutefois, l'Américain s'est un peu emballé.

Très active depuis le début du mercato, l’Arabie Saoudite s’est récemment attaquée au meilleur buteur de l’OL, à avoir Alexandre Lacazette. Le capitaine de l’Olympique Lyonnais est l’une des toutes dernières cibles de l’Arabie Saoudite, qui rafle de plus en plus de grands joueurs européens durant ce mercato estival. Après s’être d’abord attaqué à des joueurs en fin de carrière tels que Cristiano Ronaldo ou encore Karim Benzema, les clubs saoudiens pistent maintenant des joueurs dans la fleur de l’âge à l’instar de Riyad Mahrez, Kalidou Koulibaly et Marcelo Brozovic. L’une des dernières cibles de l’Arabie Saoudite est un joueur de Ligue 1 puisque le nom d’Alexandre Lacazette a été évoqué.

❗️L’ Arabie Saoudite est intéressé par Alexandre Lacazette. Le buteur n’a pas donné suite. En tout cas pas pour le moment. Il se sent bien à Lyon après une saison réussie. https://t.co/IHhIRDTTgg — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) June 26, 2023

Ce qui n’a pas plu au propriétaire américain du club John Textor, agacé par l’intérêt des Saoudiens par les meilleurs joueurs européens. « Les Saoudiens veulent tout. Ils veulent mon meilleur joueur à Lyon, mon meilleur joueur à Crystal Palace, les meilleurs joueurs et mon entraîneur à Botafogo. Ils ont pour stratégie de tout acheter » a pesté le propriétaire américain de l’Olympique Lyonnais. Une réaction qui a amusé Thibaud Leplat, lequel a estimé sur RMC que John Textor, acheteur compulsif de clubs, n’était pas vraiment crédible pour critiquer l’Arabie Saoudite et ses dépenses exponentielles.

John Textor se plaint de l'Arabie Saoudite

« C’est l’arroseur arrosé cher John, quand tu fais de la multipropriété, que tu achètes des clubs les uns derrière les autres, tu ne peux pas ensuite te plaindre d’être toi-même victime de la chaîne alimentaire dans laquelle tu t’es mise. C’est un peu le jeu du gros poisson qui se fait manger par un requin. L’Arabie Saoudite n’est pas un rival du point de vue footballistique, c’est un rival politique, géopolitique » a fait savoir le journaliste dans l’After Foot, avant de conclure.

« Je crois que cela réactive simplement une peur de la décadence du football européen. Avant que tous nos grands joueurs partent, on a encore le temps, on n’en est pas là. Cet appel d’air vers l’Arabie Saoudite durera le temps qu’a duré l’appel d’air vers la Chine ou les Etats-Unis à une époque, je ne suis pas certain qu’il faille s’en alarmer » a analysé le journaliste, pour qui John Textor ne peut pas vraiment se plaindre de la menace saoudienne, lui-même étant un acheteur compulsif dans le monde du football. En ce qui concerne Alexandre Lacazette, les supporters de l’OL et Textor peuvent dormir sur leurs deux oreilles puisqu’à priori, l’international français ne quittera pas la capitale des Gaules cet été.