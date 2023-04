OL : John Textor promet du lourd, Lyon tremble

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le rachat de l’OL par John Textor va entraîner une réorganisation en interne, notamment dans le domaine du recrutement, où l’Américain veut tout rebâtir.

Contestés par les supporters de l’Olympique Lyonnais depuis plusieurs mois, Bruno Cheyrou et Vincent Ponsot sont menacés par la prise de pouvoir de John Textor, nouvel actionnaire majoritaire du club. Jean-Michel Aulas est toujours le président et cela pour les trois années à venir, mais il est clair que c’est désormais l’homme d’affaires américain qui est le principal décideur. Et selon les informations dévoilées par Edward Jay au micro de BFM Lyon, celui qui est également aux commandes de Botafogo, de Molenbeek et de Crystal Palace a l’intention de tout rebâtir à l’OL.

L'OL plus que jamais lié aux autres clubs de Textor ?

Son but est qu’une direction générale d’Eagle Football, qui regroupe les quatre clubs détenus par John Textor, chapeaute le recrutement. Autrement dit, Lyon pourrait en partie dépendre des autres clubs dont l’Américain est le patron dans les mois et les années à venir. Une révolution qui semble pour l’instant hasardeuse et qui ne manque pas de faire trembler les supporters de l’Olympique Lyonnais. En lisant cela, Jean-Michel Aulas ne doit pas non plus être le plus serein.

John Textor n’échappe pas à la colère des supporters. Où est l’actionnaire majoritaire de l’OL ? pic.twitter.com/xn2l4oLMrr — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) April 9, 2023

« Il y a beaucoup de discussions en interne qui vont faire l’objet de grandes décisions à prendre de la part de John Textor. Ce qu’il faut savoir, c’est que pour l’instant, rien n’est acté. Je sais que John Textor a appelé personnellement Bruno Cheyrou pour le rassurer. Ce qu’il faut savoir, c’est qu’il y a une nouvelle structure qui va se mettre en place avec Eagle Football qui possède également Botafogo, Molenbeek et Crystal Palace. Il va y avoir une direction générale qui va chapeauter tout le recrutement avec des datas et des recruteurs. » a dévoilé Edward Jay, dont les informations au sujet de l’OL sont souvent fiables, avant de poursuivre.

« La place des uns et des autres va être à définir au fil des discussions mais pour l’instant, aucune décision n’est prise. L’idée est déjà de définir la structure et ensuite, les hommes seront mis en place » a analysé le journaliste de RMC et de BFM Lyon. Des informations troublantes quant à l’avenir et à l’indépendance de l’OL, qui semble plus que jamais lié à Eagle Football et aux clubs détenus par John Textor, à savoir Crystal Palace, Molenbeek et Botafogo. Ce n’est pas vraiment ce dont rêvaient les supporters lyonnais au moment de la vente du club par Jean-Michel Aulas.