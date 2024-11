OL ‍: John Textor n'a pas renoncé à son rêve anglais

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Alors que l'OL et Eagle Football traversent une zone de turbulences sur le plan financier, John Textor reste très ambitieux en Angleterre. L'Américain veut enfin avoir son club de Premier League.

Décrypter la stratégie globale de John Textor n'est pas simple. Propriétaire de l'OL, de Botafogo, du RWD Molenbeek et de 45% des parts de Crystal Palace via Eagle Football Group, l'Américain n'est pas forcément le gestionnaire modèle. Il accumule les dépenses, fait voyager certains joueurs à travers le monde pour garnir l'effectif de ses différents clubs mais ce n'est pas le plus inquiétant. Les comptes dans le rouge d'Eagle Football publiés récemment le sont beaucoup plus tout comme les retards de paiement auprès de certains prestataires. Textor donne parfois l'impression d'être au bord du gouffre. Pourtant, il a toujours la fièvre acheteuse.

Textor veut racheter un club anglais

Déjà patron de trois clubs à travers le monde, John Textor en veut un quatrième et pas n'importe où : en Angleterre. L'Américain veut toujours racheter un club de Premier League, quelques semaines après avoir subi un terrible échec à Everton. Mis en vente depuis plusieurs mois, le mythique club basé à Liverpool devait tomber dans l'escarcelle de Textor avant qu'il ne se fasse finalement doublé par son compatriote Dan Friedkin (propriétaire de l'AS Roma).

OL : Où est l'argent, Textor est convoqué https://t.co/NabO52JUfP — Foot01.com (@Foot01_com) November 13, 2024

Néanmoins, ce n'est que partie remise à ses yeux. Dans les médias brésiliens, il annonce déjà vouloir retenter sa chance au plus vite. « Ça ne s’est pas fait avec Everton, mais il y a des raisons à tout, je pense. Nous allons retrouver une meilleure situation en Premier League », a t-il lâché. Une révélation qui suscite de nombreuses interrogations. Comment va t-il financer cet achat ? Quid de ses parts à Crystal Palace ? Les supporters lyonnais se demandent eux quel sera l'avantage tiré par l'OL dans une telle opération.