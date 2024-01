OL ‍: John Textor annonce une fin de mercato explosive

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Très actif durant ce mercato hivernal, l’OL n’a pas encore dit son dernier mot et espère encore se renforcer avec un défenseur et un milieu de terrain d’ici jeudi soir. Une information confirmée par John Textor en personne.

Malick Fofana, Gift Orban, Lucas Perri, Adryelson et Nemanja Matic, le mercato hivernal de l’Olympique Lyonnais a de l’allure et il n’est peut-être pas terminé. En effet, le club rhodanien est toujours actif en ces derniers jours de mercato. Après s’être attaché les services de Nemanja Matic, les dirigeants de l’OL espèrent recruter un second milieu défensif afin d’offrir une vraie concurrence dans ce secteur de jeu où Pierre Sage ne pouvait s’appuyer que sur Corentin Tolisso et Maxence Caqueret avant la trêve hivernale.

John Textor fait le point sur le mercato de l'OL

Un défenseur central est également ciblé afin de compenser le potentiel départ de Sinali Diomandé, courtisé en Autriche, en Espagne et en Angleterre. Dans les colonnes de L’Equipe, John Textor a fait le point sur le mercato lyonnais en toute transparence. Le patron de l’OL évoque des recherches au milieu et en défense et en a profité pour faire le point sur les épineux dossiers des ailiers Arnaut Danjuma et Saïd Benrahma. « Je suis encore mitigé (sur le mercato). D'une part, je suis très heureux de la très grosse amélioration que nous avons amenée au milieu de terrain avec (Nemanja) Matic. Je suis également heureux de la signature de jeunes joueurs passionnants, Gift (Orban) et Malick (Fofana), qui devraient beaucoup nous apporter pendant des années » a lancé John Textor avant de nommer les priorités de l’OL pour cette fin de mercato.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

« Un défenseur... et peut-être un autre milieu de terrain ». Quid alors des dossiers Benrahma et Danjuma ? « Nous avons soumis des offres importantes pour les deux joueurs et on pense que tous les deux seraient ravis de venir à Lyon. Mais leurs clubs ont leurs propres priorités, et le cas de Danjuma est encore plus compliqué car Everton, qui détient ses droits via un prêt (de Villarreal), n'a pas de grandes raisons de le libérer. On espère que toutes les parties pourront finir par se mettre d'accord » a précisé John Textor. En ce qui concerne Benrahma, l’OL a envoyé une nouvelle offre avoisinant les 17 millions d’euros. En cas de refus de West Ham, les Gones pourraient refermer ce dossier et se concentrer sur les venues d’un défenseur et d’un milieu de terrain afin de bien conclure le mercato.