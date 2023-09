OL ‍: John Textor a un nouveau club dans le viseur ‍!

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Patron de l’OL mais également de Botafogo ou encore de Molenbeek et impliqué à Crystal Palace, John Textor envisage d’acheter un club de plus.

John Textor n’est jamais rassasié. Malgré une situation instable à l’Olympique Lyonnais, où il a notamment été épinglé par la DNCG cet été, l’homme d’affaires américain envisage d’acheter un club de plus. La galaxie Eagle Football pourrait en effet s’agrandir selon la presse brésilienne puisque Globo Esporte dévoile ce mardi que John Textor évalue actuellement la possibilité d’acheter le club d’Estoril, qui évolue en première division portugaise. Le deal a même de grandes chances de se faire puisque le club portugais est actuellement dirigé par David Blitzer, lequel est actuellement à la tête… de Crystal Palace, au côté d’un certain John Textor.

John Textor, dono do Botafogo, avalia a compra do Estoril, clube da primeira divisão de Portugal https://t.co/SRa03GHawx — ge (@geglobo) September 18, 2023

L’homme d’affaires américain, patron de l’Olympique Lyonnais, est ainsi très intéressé à l’idée de récupérer un club de plus et d’étendre ainsi son pouvoir en Europe avec sa galaxie de clubs Eagle Football. Avec trois petits points en cinq matchs disputés depuis le début de la saison, Estoril pointe actuellement à la 17e place du championnat portugais. A ce jour, aucun montant n'a filtré concernant la potentielle vente d’Estoril à John Textor mais nul doute que comme il l’a fait pour racheter l’OL à Jean-Michel Aulas, le natif de Kirksville saura trouver des associés et des fonds pour acheter l’écurie portugaise. Du côté des supporters lyonnais, on surveillera bien sûr tout cela de près alors qu’il a déjà été reproché à John Textor de trop s’éparpiller et de ne pas être concentré à 100 % sur Lyon, un club qui a connu durant plus de 30 ans un président omniprésent et focus uniquement sur l’OL en la personne de Jean-Michel Aulas.