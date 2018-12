OL : JM Aulas groupie absolue de Bruno Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas (sur OL TV après le nul arraché par Lyon à Lille) : « Je pense qu’on a beaucoup apprécié la qualité du jeu. On a su revenir dans un match mal engagé. Je veux encenser Bruno car il a su garder ses joueurs sous pression et les remettre dedans. C’est une grande satisfaction car c’était un match de qualité. Les joueurs qui étaient sur le banc ont également apporté. Mais on retient surtout les deux points de perdus car on aurait mérité de l’emporter. Au classement, on reste devant Lille et largement en course pour accrocher cette deuxième place. On a un vrai groupe de joueurs qui est en train de se former, non seulement sur le plan technique mais aussi au niveau tactique. Il faut également remercier nos supporters, qui sont venus en nombre pour nous soutenir. »