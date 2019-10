OL : Jérôme Seydoux favorable à Wenger à Lyon ?

Dans : OL, Ligue 1.

Même s’il n’est plus membre du Conseil d’administration de l’Olympique Lyonnais, fonction qu’il a quittée en juin dernier, Jérôme Seydoux est une voix qui compte à l’OL, club dont il est toujours l’actionnaire numéro 3 après Jean-Michel Aulas, via Pathé, et presque à égalité avec les investisseurs chinois IDG Capital Partners. Et dans le cadre de la quête d’un nouvel entraîneur pour Lyon, Sylvinho ayant été limogé lundi soir, l’homme d’affaires aurait un favori pour ce poste très convoité. Selon Gilles Favard, Jérôme Seydoux est favorable à la venue d’Arsène Wenger, même si ce dernier est lui surtout tenté par un poste au sein de la FIFA, plutôt que de Laurent Blanc.

Après 12 ans passés à Arsenal comme manager des Gunners, le technicien français de 69 ans a quitté ses fonctions à la fin de la saison 2017-2018. Son nom a circulé dans de nombreux clubs, dont le Paris Saint-Germain. Gilles Favard n'a rien dit de plus concernant cette information sur le choix de Jérôme Seydoux, et surtout sur le désir d'Arsène Wenger de venir entraîner en Ligue 1 et plus précisément à Lyon.