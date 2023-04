OL : Jeffinho la nouvelle idole de Lyon, merci Textor !

Dans : OL.

Recruté à Botafogo pour 10 millions d’euros au mercato hivernal, Jeffinho n’a pas encore eu l’occasion de prouver sa valeur à l’OL.

Dès son arrivée, Jeffinho a fait l’objet d’une mauvaise nouvelle annoncée par Laurent Blanc puisque le coach de l’Olympique Lyonnais avait cassé l’ambiance en dévoilant que le Brésilien était arrivé en France… blessé. L’ailier gauche de 23 ans a été contraint d’attendre plusieurs semaines avant de faire ses grands débuts sous les couleurs lyonnaises. Buteur contre Grenoble en Coupe de France, Jeffinho avait laissé apercevoir un beau potentiel, mais l’ex-pépite de Botafogo s’était bêtement blessé lors de sa célébration.

Jeffinho monte en puissance à l'OL

Vendredi soir à Toulouse, Jeffinho a été ressorti du chapeau par Laurent Blanc et pour ses 90 minutes disputées au Stadium, le Brésilien s’est montré à son avantage avec notamment une passe décisive. Crédité d’un 7/10 dans L’Equipe, Jeffinho a surpris tout le monde et commence à s’imposer comme un potentiel titulaire à moyen terme du côté de l’OL, au fil que ses apparitions soient satisfaisantes.

« J’ai été agréablement surpris par sa prestation, vraiment. Il a montré encore plus de choses que ce qu’il nous montre aux entraînements. Il a fait un très gros match. Je pense qu’il a été un élément très important pour nous ce soir. Il a été dur à arrêter pour les adversaires donc je suis content » a d’ailleurs salué le taulier du vestiaire Alexandre Lacazette après la victoire à Toulouse. Constat similaire chez un autre cadre, Anthony Lopes, ravi de la prestation livrée par Jeffinho face aux Violets.

Le vestiaire de l'OL conquis par Jeffinho

« Il fait du Jeffinho (rires). Il faut qu’il continue ses bonnes performances. Il avait fait un très bon match contre Grenoble avant de se blesser. Ce qu’on va lui demander, c’est d’enchaîner les matchs et les bonnes performances, on en a besoin. Il faut qu’on avance tous ensemble » a apprécié le gardien portugais de l’OL. Probable titulaire contre Marseille la semaine prochaine en championnat, Jeffinho aura une occasion en or de prouver définitivement qu’il peut être un futur chouchou du Groupama Stadium.