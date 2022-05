OL : Jean-Michel Aulas débordé, Peter Bosz prend les commandes

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Jean-Michel Aulas s'affaire à trouver de nouveaux investisseurs à l'OL. En attendant, le feu vert est donné à Peter Bosz pour la saison prochaine.

La saison s’est terminée ce samedi à l’Olympique Lyonnais. Et la prochaine risque d’être bien triste puisque les supporters n’auront aucun rendez-vous européen à se mettre sous la dent. Cela fait la deuxième fois en trois ans que cela se produit, et Jean-Michel Aulas ne peut donc plus avancer son célèbre argument des participations consécutives à une Coupe d’Europe pour expliquer la puissance, la solidité et la régularité de son club. Mais pour le moment, le président de l’OL a d’autres chats à fouetter, sachant qu’il est sur l’énorme dossier du rachat des parts de l’Olympique Lyonnais aux actionnaires souhaitant partir. Résultat, l’avenir de Peter Bosz, entraineur qui n’a pas atteint ses objectifs mais conserve une cote de popularité non négligeable dans le Rhône, n’a pas été franchement abordé. Toutefois, selon L’Equipe, son maintien ne fait désormais guère de doute.

Une prised de parole qui veut dire beaucoup

Pour Vincent Duluc, sa récente interview pour les médias locaux où il annonçait les changements à venir pour la saison prochaine, mais aussi ses exigences sur le comportement des joueurs, indique que l’OL a donné son feu vert pour qu’il parle de la suite à venir. « Car si l'OL avait l'intention de le limoger, il aurait probablement évité d'envoyer ces signes, et il ne serait pas nécessaire d'attendre, ni de continuer à planifier avec lui la préparation de la saison prochaine et de l'associer au recrutement », en déduit le journaliste de L’Equipe spécialisé dans l’actualité de l’Olympique Lyonnais. Pour le moment, le club lyonnais n’a rien confirmé, surtout que Jean-Michel Aulas est en voyage à l’étranger, à la recherche d’investisseurs capables de miser gros sur son club, tout en lui laissant la main. Sauf si les nouveaux venus dans le capital de l’OL venaient à être décideurs sur l’organigramme technique, Peter Bosz est donc déjà au travail en vue de la saison prochaine, où il sera toujours sous contrat pour sa dernière année.