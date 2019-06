OL : Jean Lucas à Lyon, un « coup de maître » signé Aulas

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Ce mardi, l’Olympique Lyonnais a officialisé la signature de Jean Lucas en provenance du FC Santos. Jeune milieu de terrain relayeur au profil box to box, le Brésilien va apporter un peu plus de concurrence encore dans un secteur de jeu déjà bien fourni à l’OL. Et ce n’est pas pour déplaire à Jean-Michel Aulas, lequel a qualifié de coup de maître la venue d’un joueur très prometteur pour seulement 8 ME dans la capitale des Gaules au mercato.

« Jean Lucas s’est engagé pour cinq ans. Nous avons opéré un transfert sur une base de 8 M€ alors qu’il avait une clause bien plus élevée. C’est une affaire qui s'est faite assez rapidement. Quand nous sommes allés au Brésil pour la Pelé Academia, nous avons rencontré des amis. Juninho a souhaité que l'on saisisse l'opportunité. C'est un jeune joueur mais il a déjà disputé une quarantaine de matchs au Brésil. On a, je pense, réalisé un coup de maître. On est très heureux d'accueillir Jean » s’est félicité un Jean-Michel Aulas visiblement aux anges. Pour rappel, il s’agit de la troisième recrue des Gones après Ciprian Tatarusanu et Hériter Deyonge.