OL : Jackpot assuré, Aulas peut déjà crier victoire au mercato

Dans : OL, Mercato, Foot Europeen.

Jean-Michel Aulas a récemment confirmé que Nabil Fékir possédait un bon de sortie pour cet été.

Le capitaine lyonnais n’a plus qu’un an de contrat, et ne sera pas retenu en cas d’offre correcte, ce qui semble logique en raison de sa situation contractuelle et de la saison moyenne qu’il vient de connaître. Mais le gros dossier du mercato lyonnais, il concerne Tanguy Ndombele, qui possède lui aussi un bon de sortie. Dans d’autres sphères toutefois que celui du champion du monde. Le président de l’OL espère récupérer entre 60 et 70 ME avec la vente de son milieu de terrain acheté 10 ME à Amiens en 2017. Et cela semble très bien parti puisque le média spécialiste des transferts TMW a fait le tour des candidats, et la liste est aussi prestigieuse que solide, sur le plan sportif et financier.

En effet, parmi les clubs qui se sont positionnés ou vont se positionner pour récupérer l’international français, l’Angleterre se retrouve en force avec Tottenham, Manchester City et Manchester United. La Juventus, qui cherche à renforcer son milieu, est également sur les rangs, tout comme le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. De quoi voir les offres arriver d’un très bon œil pour Jean-Michel Aulas, qui a prévenu qu’il souhaitait régler ce dossier vite fait bien fait, et met donc la pression pour boucler ce transfert dans les meilleurs délais. Et au meilleur prix également.