OL ‍: ITT de 30 jours pour Fabio Grosso, ce n'est pas un arrêt de travail

Par Claude Dautel

Victime d'une attaque menée par des supporters de l'OM alors que le bus de l'OL roulait vers le Vélodrome, Fabio Grosso a fait constater sa blessure et a une ITT de 30 jours.

Ce lundi, au lendemain des vifs incidents intervenus avant le match OM-OL, Fabio Grosso était de retour au Groupama Stadium, l'entraîneur italien et son adjoint, Raffaele Longo, venant faire constater les blessures provoqués par les jets de projectifs à Marseille. Et à en croire Nicolas Bessone, procureur de la république de Marseille, Fabio Grosso a obtenu une ITT (incapacité totale de travail) de 30 jours de la part d'un médecin expert. Sur les réseaux sociaux, cela s'est enflammé, certains étant persuadés, à tort, qui ces 30 jours correspondent à une absence d'un mois de Grosso à son poste d'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Mais ce n'est pas du tout le cas.

Merci pour votre soutien 👏❤️💙 pic.twitter.com/i7arys0ghO — Olympique Lyonnais (@OL) October 29, 2023

Cette durée n'est en efet pas du tout assimilable à un arrêt de travail, mais contribue à qualifier l’infraction, donc à déterminer la juridiction amenée à juger l’auteur, ou les auteurs, de l'agression du technicien lyonnais (tribunal de police ou tribunal correctionnel). Autrement dit, l'ITT relève plus du pénal que du médical et dans ce cas précis, cette affaire sera traité par un tribunal correctionnel, puisque l'ITT est supérieure à huit jours.

Logiquement, Fabio Grosso ne sera donc as absent un mois sur le banc de l'Olympique Lyonnais, même si forcément il a été secoué moralement et touché physiquement. « Aucune personne n’est à ce stade interpellée et en garde à vue pour ce chef. Les investigations continuent. A ce stade, nous n’avons pas de plainte de l’OL. Nous avons d’ores et déjà été saisis par l’avocat de la LFP », a précisé le procureur, qui confirme que l'enquête suit toujours son cours et donne lieu à de nombreuses investigations.