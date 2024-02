OL ‍: Il voulait mettre Lacazette sur le banc, Govou détruit Orban

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce vendredi soir à Metz, l'OL a fait le travail pour repartir avec les trois points de la victoire. Mais la performance de Gift Orban a beaucoup déçu les fans et observateurs du club rhodanien.

L'OL a enchainé un quatrième succès de rang en Ligue 1 ce vendredi soir en battant Metz. Cependant, tout n'a pas été parfait et Pierre Sage a invité ses joueurs à exiger plus d'eux-mêmes afin d'assurer le maintien le plus rapidement possible. Si les recrues lyonnaises du dernier marché hivernal apportent globalement satisfaction, un joueur a en revanche plus de mal : Gift Orban. Le Nigérian est arrivé avec un statut de joueur en forme et percutant. Mais il a pour le moment du mal à faire son trou. A Metz, Orban a beaucoup déçu les fans et observateurs de l'Olympique Lyonnais. C'est le cas de Sidney Govou, qui ne comprend pas comment certains ont pu envisager qu'il pouvait prendre la place d'Alexandre Lacazette.

Orban, Sidney Govou n'est pas surpris

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Sur son compte X, le consultant a en effet répondu à un internaute qui indiquait que Orban n'était pas au niveau. « Il y a peu Orban était le renouveau car il chauffait les supporters. Toujours avoir du recul et ne pas analyser avec de l’émotion ! Sauf pour les supporters de temps en temps. Lacazette était soit-disant à remplacer, Caqueret à la rue. Et on voit aujourd’hui qui redresse l’OL ! (...) On verra. Je n’ai pas dit qu’il n’était pas bon mais quand j’ai entendu il va remplacer Alex … je rigole en tout cas pour le moment ! », a notamment indiqué Sidney Govou, qui aimerait que certains fassent preuve d'un peu plus de pragmatisme au niveau des recrues. Gift Orban aura en tout cas l'occasion de se rattraper dès mardi soir et la réception de Strasbourg en quarts de finale de la Coupe de France.