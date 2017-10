OL : Il a critiqué le stade de l’OL, il a droit à son communiqué vengeur

Dans : OL, Ligue 1.

L’Olympique Lyonnais ne laisse rien passer quand il est question de lui en mal dans les médias.

Habituellement, les réponses salées viennent directement du président Jean-Michel Aulas, qui n’épargne personne sur les réseaux sociaux et est prompt à réagir. Cette fois-ci, c’est carrément l’Olympique Lyonnais qui a répondu par un communiqué à un article de Lyon Capitale, qui évoquait le Groupama Stadium, et sa rentabilité bien moins importante que prévue dans les perspectives du club. Dans ce communiqué de l’OL, dont le premier à répondre a été un certain… Jean-Michel Aulas, le club rhodanien s’attaque vivement au journaliste Paul Terra, qui avait déjà par le passé, et notamment en juillet dernier, critiqué les résultats financiers plus faibles qu’annoncés pour la nouvelle enceinte de l’OL. A Lyon où le Groupama Stadium est le fleuron du club, ce genre de messages ne passe vraiment pas.





Paul Terra et son éternelle mauvaise foi #Communiqué pic.twitter.com/lynXb4ALeJ — Olympique Lyonnais (@OL) 27 octobre 2017