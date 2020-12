OL : I love Benzema, Kadewere est raide dingue de KB9

Dans : OL.

Tino Kadewere s'est installé dans le onze de départ de l'Olympique Lyonnais et depuis son doublé contre l'ASSE l'attaquant de 24 ans a pris une nouvelle dimension. Et Karim Benzema y est pour quelque chose.

Tino Kadewere l’a confié récemment, le fait que Karim Benzema avait grandi sous le maillot de l’Olympique Lyonnais avant de rejoindre le Real Madrid avec la réussite que l’on sait, avait incité l’attaquant havrais à quitter le club doyen pour signer au mercato d’hiver avec l’OL. Et c’est peu dire que l’international zimbabwéen fait des débuts réussis sous le maillot du club de Jean-Michel Aulas. Désormais titulaire indiscutable dans l’esprit de Rudi Garcia, le joueur de 24 ans affiche déjà 4 buts et 1 passe décisive en Ligue 1, et les supporters lyonnais n’ont évidemment pas oublié son doublé salvateur, et annoncé, contre l’AS Saint-Etienne. Ce dimanche, à quelques heures du déplacement de l’Olympique Lyonnais à Metz, Tino Kadewere est revenu sur son admiration pour Karim Benzema.

Car c’est une évidence, l’attaquant de l’OL est réellement un fan pur et dur de KB9. Et dans L’Equipe il répète que Karim Benzema a été sa motivation première pour rejoindre Lyon au mercato. « J’ai simplement senti que Lyon était un club qui faisait grandir ses joueurs. Et j’ai pensé à Karim Benzema… C’est l’un de mes joueurs préférés. Je le regardais souvent quand j’étais plus jeune, je le suis sur les réseaux sociaux pour voir comment il vit, s’entraîne. Pour être honnête, c’est l’une des grandes raisons de ma signature à Lyon. Ma carrière est sur la bonne voie mais je ne dois pas me reposer. Je suis dans un grand club, un des meilleurs au monde mais, si je continue, pourquoi ne pas aller encore plus haut ? On ne sait jamais, un jour, je serai peut-être comme Benzema. (Rires) », explique, dans le quotidien sportif, Tino Kadewere.